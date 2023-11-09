Сегодня, 16:31
«Амур» и «Автомобилист» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Хабаровске и завершилась победой гостей — 5:1.
Видео лучших моментов матча «Амур» — «Автомобилист» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Амур» в 27 матчах набрал 28 очков и расположился на 10-м месте на «Востоке». «Автомобилист» идет на 7-й строчке, имея в активе 34 балла после 30 встреч.
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