«Амур» дома обыграл «Автомобилист»

«Амур» в домашнем матче обыграл «Автомобилист» в ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.

У победителей отличился Александр Хохлачев, Станислав Бочаров, Вячеслав Грецкий, Кирилл Капустин. У гостей единственную шайбу забросил Кирилл Воробьев.

«Амур» в 27 матчах набрал 28 очков и расположился на 10-м месте на «Востоке». «Автомобилист» идет на 7-й строчке, имея в активе 34 балла после 30 встреч.

Хабаровский клуб повторил самую крупную в истории победу над «Автомобилистом».

Следующую встречу команды проведут завтра, 10 ноября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Хохлачев — 5 (Барулин), 10:53 — 1:0. Воробьев — 1 (Обидин, Макеев), 21:18 — 1:1. Бочаров — 5 (Дрозг, Шевченко), 35:08 — 2:1. Грецкий — 1 (Слепец), 54:15 — 3:1. Капустин — 6 (Брынцев, Коршков), 54:41 — 4:1. Слепец — 2 (мен.), 58:45 — 5:1.

Вратари: Бобков — Галкин (58:26 — 58:45).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 42 (8+20+14) — 26 (14+4+8).

Судьи: Кочетов, Сидоренко.

9 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена. 5000 зрителей.