Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:20

«Амур» дома обыграл «Автомобилист»

Виктория Кравченко
Игроки «Амура».
Фото ХК «Амур»
Telegram Дзен

«Амур» в домашнем матче обыграл «Автомобилист» в ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.

У победителей отличился Александр Хохлачев, Станислав Бочаров, Вячеслав Грецкий, Кирилл Капустин. У гостей единственную шайбу забросил Кирилл Воробьев.

«Амур» в 27 матчах набрал 28 очков и расположился на 10-м месте на «Востоке». «Автомобилист» идет на 7-й строчке, имея в активе 34 балла после 30 встреч.

Хабаровский клуб повторил самую крупную в истории победу над «Автомобилистом».

Следующую встречу команды проведут завтра, 10 ноября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Хохлачев — 5 (Барулин), 10:53 — 1:0. Воробьев — 1 (Обидин, Макеев), 21:18 — 1:1. Бочаров — 5 (Дрозг, Шевченко), 35:08 — 2:1. Грецкий — 1 (Слепец), 54:15 — 3:1. Капустин — 6 (Брынцев, Коршков), 54:41 — 4:1. Слепец — 2 (мен.), 58:45 — 5:1.

Вратари: Бобков — Галкин (58:26 — 58:45).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 42 (8+20+14) — 26 (14+4+8).

Судьи: Кочетов, Сидоренко.

9 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена. 5000 зрителей.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Амур
Обсудить
Читайте также
Мбаппе рассказал, как «ПСЖ» пытался оградить Доннарумму от негатива в матче против «Милана»
Финал Кубка России по художественной гимнастике пройдет в декабре в Екатеринбурге
СМИ сообщили о перестрелке между военными Сирии и США на берегу Евфрата
Беспилотник ВСУ атаковал маслодельный комбинат в Курской области
Госдеп США признался в стремлении уничтожить проект «Арктик СПГ – 2»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жамнов: «Для меня важно, что думают обо мне мои близкие, а все остальное — это моя работа»

КХЛ: «Нефтехимик» — «Спартак», СКА — «Трактор». Расписание матчей 9 ноября