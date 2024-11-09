Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:47

«Автомобилист» обыграл «Амур» и продлил победную серию до пяти матчей

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Автомобилист» на выезде победил «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

За екатеринбургскую команду в этой встрече забивали Семен Кизимов, Андрей Обидин и Степан Хрипунов. Заброшенные шайбы хозяев на счету Александра Гальченюка и Евгения Грачева.

«Автомобилист» одержал пятую победу подряд и с 32 очками после 23 игр располагается на втором месте на «Востоке». У «Амура» 11-е поражение кряду и последняя строчка. Хабаровчане набрали 13 баллов в 25 встречах.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Кизимов — 2 (Блэкер, Хрипунов), 6:02 — 0:1. Гальченюк — 4 (бол., Бродхерст, Барулин), 19:47 — 1:1. Обидин — 1 (Блэкер), 35:12 — 1:2. Хрипунов — 5 (мен., Осипов, Галкин), 47:41 — 1:3. Грачев — 3 (бол., Барулин, Бродхерст), 54:52 — 2:3.

Вратари: Лозебников — Галкин.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 35 (16+8+11) — 28 (7+15+6).

Судьи: Акузовский, Морозов.

9 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Амур

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Ефимова заявила, что боялась стать «врагом народа» после поездки на Олимпиаду
МУС проведет расследование в отношении прокурора суда Карима Хана
У «Торпедо» долг в 1,2 млн, у «Урала» новый тренер, а в «Балтике» — странные наказания за промахи. Что происходит в Первой лиге перед началом второго круга
Легендарного комментатора боев задержали в Махачкале
Bloomberg сообщило о начале изменений Трампом политики США по Украине и Израилю
WSJ узнала о просьбе Макрона к Трампу добиться уступок от России по Украине
Сегодня
Вчера
Неделя