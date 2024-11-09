«Амур» встретится с «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ

«Амур» примет «Автомобилист» в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 9 ноября. Игра пройдет на «Платинум-Арене» в Хабаровске, стартовое вбрасывание состоится в 10.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Хабаровске встречу будет транслировать телеканал «Губерния».

С основными событиями игры «Амур» — «Автомобилист» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Амур» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции с 13 очками в 24 играх. «Автомобилист» набрал 30 очков в 22 играх. Перед этим матчем «Амур» уступил «Металлургу» (1:2ОТ), а «Автомобилист» победил «Барыс» (3:1).

Матч «Амур» — «Автомобилист» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс