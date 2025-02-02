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Сегодня, 12:45

«Амур» разгромил «Барыс», Барулин оформил дубль

Руслан Минаев
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«Амур» дома разгромил «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:0.

Две шайбы забросил Владислав Барулин. Ассистентский дубль на счету Ильи Талалуева.

«Амур» набрал 31 очко и занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. «Барыс» с 28 очками — на 12-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Астана) — 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Голы: Мищенко — 4 (Талалуев, Брынцев), 13:04 — 1:0. Барулин — 6 (Гальченюк, Гуркин), 17:32 — 2:0. Барулин — 7 (Броссо, Мищенко), 37:25 — 3:0. Гиздатуллин — 7 (Талалуев, Рыжиков), 38:42 — 4:0. Броссо — 10 (Коротких), 39:59 — 5:0.

Вратари: Шаймарданов — Маттссон.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 21 (10+7+4) — 34 (7+18+9).

Судьи: Раминг, Ромасько.

2 февраля. Хабаровск. Платинум-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Барыс
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