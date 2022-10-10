ЦСКА в серии буллитов обыграл «Амур»

«Амур» в домашнем матче проиграл ЦСКА в серии буллитов в регулярном чемпионате КХЛ. В основное время клубы сыграли со счетом 2:2.

В составе московского клуба дублем отметился Владимир Каменев. У хабаровчан по шайбе забросили Сергей Дубакин и Игнат Коротких.

«Амур» с 13 очками расположился на 10-м месте Восточной конференции. У ЦСКА третья победа подряд в КХЛ подряд, с 21 набранным баллом клуб расположился на 5-й строчке «Запада».

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«Амур» (Хабаровск) — ЦСКА (Москва) — 2:3 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Каменев — 3 (Окулов), 33:32 — 0:1. Каменев — 4 (бол., Окулов, Абрамов), 34:41 — 0:2. Дубакин — 1, 47:38 — 1:2. Коротких — 1 (Дубакин, Аляев), 53:19 — 2:2.

Победный буллит: Окулов.

Вратари: Калниньш — Скотников.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 27 (10+10+7+0) — 45 (10+13+15+7).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

10 октября. Хабаровск. Платинум-Арена. 4318 зрителей.