ЦСКА нанес «Амуру» третье поражение подряд

ЦСКА на выезде обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:0.

Победу армейцам принесли шайбы Владислава Каменева, Константина Окулова и Прохора Полтапова. Каменев и Окулов также записали на свой счет по одной голевой передаче.

ЦСКА (12 очков) поднялся на второе место в Западной конференции КХЛ. «Амур» (4) потерпел третье поражение подряд и идет предпоследним на «Востоке».

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Амур» (Хабаровск) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Голы: Каменев — 3 (Окулов), 30:36 — 0:1. Окулов — 1 (Дроздов, Каменев), 34:21 — 0:2. Полтапов — 5 (Абрамов), 38:09 — 0:3.

Вратари: Бобков — Гамзин.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 33 (15+9+9) — 28 (11+14+3).

Судьи: Васильев, Гашилов.

24 сентября. Хабаровск. Платинум-Арена.