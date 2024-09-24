ЦСКА нанес «Амуру» третье поражение подряд

Сегодня, 14:20
ЦСКА на выезде обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:0.
Победу армейцам принесли шайбы Владислава Каменева, Константина Окулова и Прохора Полтапова. Каменев и Окулов также записали на свой счет по одной голевой передаче.
ЦСКА (12 очков) поднялся на второе место в Западной конференции КХЛ. «Амур» (4) потерпел третье поражение подряд и идет предпоследним на «Востоке».
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Амур» (Хабаровск) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
Голы: Каменев — 3 (Окулов), 30:36 — 0:1. Окулов — 1 (Дроздов, Каменев), 34:21 — 0:2. Полтапов — 5 (Абрамов), 38:09 — 0:3.
Вратари: Бобков — Гамзин.
Штраф: 2 — 10.
Броски: 33 (15+9+9) — 28 (11+14+3).
Судьи: Васильев, Гашилов.
24 сентября. Хабаровск. Платинум-Арена.