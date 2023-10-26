ЦСКА по буллитам обыграл «Амур» в КХЛ

ЦСКА на выезде обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит забросил Михаил Григоренко. Он отметился заброшенной шайбой в основное время матча. Еще одним голом отличился Антон Слепышев.

За хозяев забили Дмитрий Шевченко и Кирилл Капустин.

ЦСКА (26 очков) после 23 игр занимает 5-е место в Западной конференции КХЛ. «Амур» (22) идет 9-м на «Востоке» после 22 матчей.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — ЦСКА (Москва) — 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Григоренко — 7 (Панкратов, Ибрагимов), 9:15 — 0:1. Слепышев — 5 (бол., Абрамов), 16:57 — 0:2. Шевченко — 8 (Рылов, Дрозг), 24:06 — 1:2. Капустин — 5 (мен., Грачев), 45:52 — 2:2.

Победный буллит: Григоренко.

Вратари: Бобков — Гамзин.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 30 (10+10+7+3) — 25 (7+9+8+1).

Судьи: Беляев, Бирин.

26 октября. Хабаровск. Платинум-Арена. 6951 зритель