«Амур» сыграет с ЦСКА в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 26 октября, в четверг. Матч пройдет в спортивном комплексе «Платинум-Арена» в Хабаровске. Начало — в 12.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями матча «Амур» — ЦСКА можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко Спорт» по платной подписке.

Жители Хабаровска смогут следить за игрой своей команды на телеканале «Губерния». Начнется эфир — в 19.00 по местному времени.

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