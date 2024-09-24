«Амур» сыграет с ЦСКА в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 24 сентября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Платинум-Арена» в Хабаровске и начнется в 12.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Амур» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча покажут на телеканале «КХЛ Prime» и на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 11.45 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Хабаровска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Губерния». Начало эфира — в 18.50 по местному времени.

Хабаровский клуб набрал 4 очка и занимает 10-е место в Восточной конференции. Армейцы с 10 баллами располагаются на 3-й строчке «Запада».

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