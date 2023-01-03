Минское «Динамо» в гостях обыграло «Амур»

Сегодня, 12:34
Минское «Динамо» переиграло «Амур» (4:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе гостей счет открыл нападающий Павел Варфоломеев, в начале третьего периода сравнял защитник «Амура» Яков Рылов.
Далее за «Динамо» отличились канадцы Ник Меркли и Райан Спунер также забитой шайбой отличлся российский форвард Роман Горубнов, что и принесло победу минской команде.
«Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице «Запада» регулярного чемпионата КХЛ. «Амур» располагается на 10-й строчке таблицы Восточной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» — «Динамо» (Минск) — 1:4 (0:1, 0:0: 1:3)