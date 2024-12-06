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Сегодня, 10:15

«Амур» — «Динамо» Минск: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Амур» и «Динамо» Минск встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Амур», Telegram
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«Амур» и минское «Динамо» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 6 декабря. Игра пройдет на «Платинум-Арене» в Хабаровске, стартовое вбрасывание состоится в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Хабаровске игру также транслирует канал «Губерния», в Минске — «Беларусь 5».

С ключевыми событиями игры «Амур» — «Динамо» Минск можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

«Амур» находится на последнем месте в лиге, набрав 18 очков в 33 матчах. «Динамо» набрало 36 очков в 33 играх. Предыдущая встреча команд в сентябре завершилась победой минчан со счетом 3:0.

Матч «Амур» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Динамо (Минск)
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