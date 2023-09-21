«Динамо» в овертайме победило «Амур» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ

«Динамо» на выезде обыграло «Амур» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 2:1.

У гостей отличились Джордан Уил и Седрик Пакетт, который забил на 2-й минуте овертайма. У хозяев шайбу забросил Станислав Бочаров.

«Динамо» с 14 очками лидирует в турнирной таблице «Запада». «Амур» — на 8-м месте «Востока» с 8 очками.

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«Амур» (Хабаровск) — «Динамо М» (Москва) — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Бочаров — 1 (бол., Гиздатуллин, Волгин), 7:01 — 1:0. Уил — 5 (Пыленков, Гусев), 24:03 — 1:1. Пакетт — 1 (Пыленков), 61:20 — 1:2.

Вратари: Лозебников — Моторыгин.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 30 (13+8+9+0) — 33 (7+15+8+3).

Судьи: Кулаков, Лаврентьев.

21 сентября. Хабаровск. Платинум-Арена.