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Сегодня, 08:45

«Амур» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Амур» сыграет с «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ 22 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эрик О&amp;#039;Делл (ХК «Динамо» Москва).
Фото ХК «Динамо» Москва
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«Амур» сыграет с московским «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 22 сентября. Матч состоится в ледовом дворце «Платинум-Арена» в Хабаровске. Начало — в 10.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Амур» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 10.20 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Хабаровска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Губерния». Начнется трансляция в 18.10 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Динамо (Москва)

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