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Сегодня, 13:00

Два очка Паутова принесли «Куньлуню» победу над «Амуром»

Руслан Минаев
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«Куньлунь» на выезде победил «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

У гостей голом и результативной передачей отметился Юрий Паутов, два голевых паса сделал Тайлер Вон. У хозяев шайбы забросили Ефим Гуркин и Арно Дюрандо.

«Куньлунь» набрал 6 очков и занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Амур» с 4 очками — на 7-й строчке таблицы «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Голы: Паутов — 1 (Вонг), 2:50 — 0:1. Гуркин — 1 (Мищенко), 18:18 — 1:1. Граовац — 2 (Меркли, Паутов), 42:25 — 1:2. Дюрандо — 1 (Гальченюк, Шевченко), 42:58 — 2:2. Челиос — 2 (Кленденинг, Вонг), 54:01 — 2:3.

Вратари: Бобков (59:07) — Смит.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 27 (10+6+11) — 25 (7+10+8).

Судьи: Беляев, Морозов.

15 сентября. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Куньлунь Ред Стар

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