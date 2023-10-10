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Сегодня, 11:00

«Амур» — «Лада»: прямая трансляция матча КХЛ

Видеотрансляция матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Амур» — «Лада» начнется в 11.50 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Лады».
Фото Андрей Холмов/ХК «Лада»
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10 октября хабаровский «Амур» на своем льду проведет матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Лады» из города Тольятти. Игра пройдет на «Платинум-Арене», начало — в 12.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Амур» — «Лада» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире видеотрансляцию матча КХЛ «Амур» — «Лада» покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск». Начало — в 11.50. Игру также можно будет посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Амур» занимает девятое место с 14 очками в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 20 баллами располагается на четвертой строчке «Востока».

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Лада
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