«Амур» и «Лада» в воскресенье, 8 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на ледовой арене «Платинум-Арена» в Хабаровске. Начало — 10:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно на сайте КХЛ, также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Амур» — «Лада» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Амур» набрал 12 очков и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Лады» 20 баллов, команда находится на 3-м месте Восточной конференции.

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