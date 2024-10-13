«Амур» обыграл «Ладу» в домашнем матче КХЛ

«Амур» одержал победу над «Ладой» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.

Шайбы в этой встрече забросили Сергей Рыжиков и Вячеслав Грецкий.

Хабаровчане переместились на девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 12 очков. «Лада» идет десятой, также имея на своем счету 12 баллов.

В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом в Хабаровске. Игра пройдет 15 октября.

FONBET Чемпионат КХЛ

«Амур» (Хабаровск) — «Лада» (Тольятти) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Рыжиков — 1 (Гальченюк, Бродхерст), 49:08 — 1:0. Грецкий — 2 (п.в., О. Ли), 59:34 — 2:0.

Вратари: Бобков — Трушков.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 27 (10+10+7) — 22 (6+12+4).

Судьи: Гофман, Кочетов.

13 октября. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.