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Сегодня, 12:11

«Амур» на своем льду обыграл «Ладу» в матче КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Амур» обыграл «Ладу» в матче регулярного ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:2.

За «Амур» заброшенными шайбами отметились Яков Рылов, Евгений Грачев, Дмитрий Шевченко и Егор Коршков. В составе «Лады» отметились Скотт Космачук и Никита Попугаев.

После 17 матчей «Лада» занимает четвертую строчку в Восточной конференции, набрав 20 очков. «Амур» — девятый (14 очков).

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Лада» (Тольятти) — 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)

Голы: Рылов — 1 (Лапин, Хохряков), 16:13 — 1:0. Грачев — 2 (бол., Щемеров, Бочаров), 45:01 — 2:0. Шевченко — 6 (Бочаров), 48:43 — 3:0. Космачук — 5, 50:34 — 3:1. Попугаев — 4 (Демидов), 51:12 — 3:2. Коршков — 1 (бол., п.в., Мищенко), 59:15 — 4:2.

Вратари: Лозебников — Подъяпольский (58:22 — 58:52, 59:10 — 59:15).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 31 (9+17+5) — 31 (13+8+10).

Судьи: Гамалей, Гофман.

8 октября. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Лада
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