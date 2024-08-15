«Лада» в товарищеском матче победила «Амур»

Сегодня, 15:35
«Лада» обыграла «Амур» в товарищеском матче на «Барыс-Арене» — 5:3.
Победу тольяттинцам принесли дубль Троя Джозефса, а также шайбы Дмитрия Кугрышева, Зията Пайгина и Максима Березина.
За хабаровчан отличились Илья Талалуев, Ефим Гуркин и Арно Дюрандо.
Хоккей. Товарищеский матч
Кубок президента Республики Казахстан
«Амур» (Хабаровск) — «Лада» (Тольятти) — 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)
Голы: Талалуев — 1 (Коротких), 5:40 — 1:0. Джозефс — 1 (бол., Пайгин, Сафин), 13:04 — 1:1. Гуркин — 1 (Гиздатуллин), 18:23 — 2:1. Кугрышев — 1 (Коромыслов), 18:55 — 2:2. Пайгин — 1 (бол., Кугрышев), 25:13 — 2:3. Дюрандо — 1 (Барулин, Брынцев), 35:14 — 3:3. Джозефс — 2 (М. Березин, Сафин), 45:16 — 3:4. М. Березин — 1 (п.в., Подъяпольский), 57:22 — 3:5.
Вратари: Лозебников (57:12 — 57:22, 57:35 — 58:46, 59:00) — Подъяпольский.
Штраф: 12 — 2.
Броски: 28 (9+10+9) — 26 (8+12+6).
Судьи: Морев, Фатеев.
15 августа. Астана. Барыс-Арена.