«Амур» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

«Амур» одержал победу над «Ладой» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

Шайбы в этой встрече забросили Сергей Рыжиков и Вячеслав Грецкий.