«Амур» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

«Амур» и «Локомотив» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Хабаровске и завершилась победой гостей — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Амур» — «Локомотив» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

После этой игры «Локомотив» поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 26 играх. «Амур» идет 10-м на «Востоке» (26 очков после 26 матчей).

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