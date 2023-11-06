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Сегодня, 09:00

«Амур» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Амур» — «Локомотив» начнется в 09.50 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Вратарь Даниил Исаев.
Даниил Исаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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6 ноября «Амур» на своем льду в Хабаровске примет «Локомотив» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в понедельник. Игра пройдет на территории «Платинум-Арена». Начало — в 10.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча КХЛ «Амур» — «Локомотив» можно будет в онлайн-сервисе «Кинопоиск», а также с помощью канала KHL Prime и официального сайта КХЛ. Начало — в 09.50 мск.

Следите за ключевыми событиями противостояния в матч-центре на сайте «СЭ».

«Амур» с 26 баллами располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Ярославцы с 32 очками занимают четвертое место на Западе.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Локомотив (Ярославль)
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