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Сегодня, 14:45

«Локомотив» в овертайме обыграл «Амур» в матче КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив» на выезде победил «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ. Встреча прошла на стадионе «Платинум Арена».

В основное время за ярославский клуб шайбы забросили Алексей Береглазов, Степан Никулин и Максим Шалунов. В овертайме забил Артур Каюмов.

У хабаровской команды отличились Игнат Коротких, Алекс Гальченюк и Сергей Дубакин.

«Локомотив» одержал третью победу подряд и продолжает лидировать на «Западе» с 58 очками в 35 матчах. «Амур» (18 баллов в 33 играх) находится на последней, 12-й строчке «Востока».

FONBET чемпионат КХЛ

«Амур» (Хабаровск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:4 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Коротких — 6 (О. Ли), 16:58 — 1:0. Береглазов — 2 (Алексеев, Бут), 18:06 — 1:1. Никулин — 5 (Ульев, Иванов), 23:27 — 1:2. Гальченюк — 12 (Бродхерст, Барулин), 23:55 — 2:2. Шалунов — 10 (Каюмов, Березкин), 28:24 — 2:3. Дубакин — 1 (Гиздатуллин), 32:34 — 3:3. Каюмов — 11 (Иванов), 60:35 — 3:4.

Вратари: Шаймарданов — Мельничук.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 24 (4+12+8+0) — 40 (14+17+7+2).

Судьи: Кулаков, Ромасько.

4 декабря. Хабаровск. Платинум-Арена. 6245 зрителей

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Амур
ХК Локомотив (Ярославль)
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