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Сегодня, 12:13

Дубль Полунина принес «Локомотиву» победу над «Амуром»

Алина Савинова
Виктор Балдаев.
Фото ХК «Амур»
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«Локомотив» на выезде одержал победу над «Амуром» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.

У ярославской команды отличились Денис Алексеев, Максим Березкин и Александр Полунин, оформивший дубль. Единственную шайбу за хабаровский клуб забросил Егор Коршков.

После этой игры «Локомотив» поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 26 играх. «Амур» идет 10-м на «Востоке» (26 очков после 26 матчей).

8 ноября команда из Ярославля отправится в гости к «Адмиралу», а хабаровчане на следующий день на своем льду примут «Автомобилист».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Голы: Полунин — 4 (Черепанов, Тесанов), 17:54 — 0:1. Алексеев — 5 (Березкин), 43:27 — 0:2. Полунин — 5 (Красковский), 45:53 — 0:3. Коршков — 5 (бол., Хохлачев, Ли), 48:02 — 1:3. Березкин — 2 (бол., Шалунов, Сергеев), 53:53 — 1:4.

Вратари: Бобков — Исаев.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (12+5+10) — 48 (12+18+18).

Судьи: Морозов, Сергеев.

6 ноября. Хабаровск. «Платинум-Арена». 7100 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Локомотив (Ярославль)
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