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Сегодня, 10:15

«Амур» — «Локомотив»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Амур» и «Локомотив» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Амур», Telegram
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«Амур» примет «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 4 декабря. Игра пройдет на «Платинум-Арене» в Хабаровске и начнется в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». Также игру транслируют: в Хабаровске — канал «Губерния», в Ярославле — «Первый ярославский».

С ключевыми событиями игры «Амур» — «Локомотив» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Предыдущая встреча команд в октябре завершилась победой «Локомотива» со счетом 5:0.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 56 очков в 34 матчах. «Амур» находится на последнем месте в Восточной конференции, набрав 17 очков в 32 матчах.

Матч «Амур» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Локомотив (Ярославль)
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