«Амур» и «Металлург» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Амур» и «Металлург» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 7 ноября. Игра пройдет на «Платинум-Арене» в Хабаровске, стартовое вбрасывание состоится в 12.15 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Амур» — «Металлург» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Хабаровске трансляцию также будет вести канал «Губерния», а в Магнитогорске — «ТВ-ИН».

«Амур» набрал 21 очко в 22 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2025/26, «Металлург» — 36 очков в 23 играх. 5 ноября хабаровчане победили «Авангард» (3:2ОТ), а магнитогорцы — «Адмирал» (2:1).

