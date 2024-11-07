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Сегодня, 14:22

«Металлург» в овертайме обыграл «Амур»

Руслан Минаев
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«Металлург» на выезде победил «Амур» в овертайме матча FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

У гостей шайбы забросили Борис Осипович и Валерий Орехов. У хозяев отметился Алекс Бродхерст.

«Металлург» набрал 25 очков и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции. «Амур» с 13 очками — на 12-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Осипович — 2 (Коробкин), 4:48 — 0:1. Бродхерст — 3 (Барулин), 21:59 — 1:1. Орехов — 3 (бол., Юров), 61:22 — 1:2.

Вратари: Лозебников — Смолин.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 41 (11+13+17+0) — 21 (10+8+2+1).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

7 ноября. Хабаровск. «Платинум-Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Металлург (Магнитогорск)

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