«Металлург» в овертайме победил «Амур» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина

«Металлург» на выезде обыграл «Амур» в овертайме шестого матча серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:2.

У гостей голы забивали Архип Неколенко и Игорь Гераськин. У хозяев 2 (1+1) очка набрал Дмитрий Шевченко.

Шайбу в овертайме забросил Никита Гребенкин.

«Магнитка» одержала победу в серии против «Амура» со счетом 4-2 и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ.

После завершения первого раунда Кубка Гагарина произойдет перепосев команд, по итогам которого «Металлург» узнает своего соперника.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Шестой матч

«Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Неколенко — 1 (Маклюков, Пресс), 5:28 — 0:1. Шевченко — 2 (Слепец, Балдаев), 38:57 — 1:1. Гераськин — 3 (Акользин), 56:37 — 1:2. Бродхерст — 1 (Шевченко, Барулин), 58:04 — 2:2. Гребенкин — 1 (Джонсон), 62:55 — 2:3.

Вратари: Бобков (57:56 — 58:04) — Набоков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (8+11+11+0) — 28 (6+11+9+2).

Судьи: Ромасько, Фатеев.

11 марта. Хабаровск. Платинум-Арена.

Счет в серии: 2-4