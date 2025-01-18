«Амур» и «Металлург» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 18 января. Матч пройдет на «Платинум-Арене» в Хабаровске и начнется в 10.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру в Хабаровске покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Жители регионов команд также смогут посмотреть матч на хабаровском телеканале «Губерния» и магнитогорском канале «ТВ ИН».

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Перед этим матчем в регулярном чемпионате «Амур» в четверг обыграл «Ак Барс» (5:4), а обладатель Кубка Гагарина «Металлург» уступил «Адмиралу» (2:4) и прервал серию из 9 побед подряд.