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Сегодня, 09:15

«Амур» — «Металлург»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Амур» и «Металлург» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ 18 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Амур», Telegram
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«Амур» и «Металлург» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 18 января. Матч пройдет на «Платинум-Арене» в Хабаровске и начнется в 10.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру в Хабаровске покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Жители регионов команд также смогут посмотреть матч на хабаровском телеканале «Губерния» и магнитогорском канале «ТВ ИН».

Изучайте ключевые события и результат игры «Амур» — «Металлург» в матч-центре нашего сайта.

Перед этим матчем в регулярном чемпионате «Амур» в четверг обыграл «Ак Барс» (5:4), а обладатель Кубка Гагарина «Металлург» уступил «Адмиралу» (2:4) и прервал серию из 9 побед подряд.

КХЛ
ХК Амур
ХК Металлург (Магнитогорск)
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