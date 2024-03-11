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11 марта, 10:30

«Амур» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ

Трансляция игры «Амур» — «Металлург» на «Матч ТВ» начнется в 11.45
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Нападающий «Амура» Егор Коршков.
Егор Коршков.
Фото ХК «Амур»
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«Амур» дома на «Платинум-Арене» в Хабаровске примет магнитогорский «Металлург» в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ 11 марта. Игра начнется в 12.00 по московскому времени.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию поединка «Амур» — «Металлург» можно будет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 11.45 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ, на канале KHL Prime и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Амура» и «Металлурга» с помощью матч-центра «СЭ».

Счет в серии: 3-2 в пользу Магнитки. Ранее, 9 марта, «Металлург» на своем льду одержал победу над «Амуром» со счетом 3:1.

Кубок Гагарина: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и сетка плей-офф КХЛ в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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