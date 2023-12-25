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Сегодня, 14:25

4 очка Барулина помогли «Амуру» обыграть «Нефтехимик»

Руслан Минаев
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«Амур» дома обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев 4 (3+1) очка набрал Владислав Барулин. У гостей одной заброшенной шайбой отметился Никита Сетдиков.

«Амур» набрал 44 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Нефтехимик» потерпел второе поражение подряд. Клуб из Нижнекамска с 39 очками занимает 10-ю строчку таблицы «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Барулин — 6 (Бочаров, Коршков), 10:26 — 1:0. Сетдиков — 8 (Бикмуллин, Хлыстов), 22:27 — 1:1. Коршков — 10 (Барулин, Бочаров), 39:53 — 2:1. Барулин — 7 (Шевченко), 52:33 — 3:1. Барулин — 8 (Бочаров), 57:17 — 4:1.

Вратари: Бобков — Долганов.

Штраф: 9 — 5.

Броски: 22 (8+10+4) — 36 (9+12+15).

Судьи: Белов, Оскирко.

25 декабря. Хабаровск. «Платинум-Арена». 5775 зрителей

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Амур
ХК Нефтехимик
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