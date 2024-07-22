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Сегодня, 11:10

«Амур» объявил о назначении Лугина генеральным директором клуба

Руслан Минаев
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Евгений Лугин стал генеральным директором «Амура», сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту он сменил Романа Крамаря, который занимал эту должность с сентября 2020 года.

Лугин с 2011 по 2014 год работал коммерческим директором «Амура». С сентября 2020-го по март 2021-го — исполнительным директором.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24 «Амур» занял восьмое место в Восточной конференции и со счетом 2-4 проиграл в первом раунде плей-офф будущему обладателю Кубка Гагарина — магнитогорскому «Металлургу».

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
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