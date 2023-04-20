«Амур» объявил о подписании контрактов с двумя игроками

Сегодня, 12:04
«Амур» объявил о подписании контрактов с защитником Евгением Куликом и нападающим Сергеем Лапиным.
Новые соглашение 29-летнего Кулика рассчитано до конца сезона-2023/24 и носит односторонний характер. Контракт 27-летнего Лапина рассчитан до конца следующего сезона и носит двусторонний характер.
Защитник перешел в «Амур» по ходу нынешнего чемпионата. Сыграл 25 матчей, отличился 1 голевой передачей.
Нападающий в прошлом сезоне провел 51 матч за команду, забросил 5 шайб и трижды ассистировал партнерам.