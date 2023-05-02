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Сегодня, 13:32

«Амур» объявил о подписании нападающего Шевченко

Ана Горшкова
Корреспондент
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Как ранее сообщал «СЭ», «Амур» заключил соглашение с центрфорвардом Дмитрием Шевченко.

Контракт рассчитан на один сезон.

Нынешний сезон 27-летний форвард начинал в «Авангарде», а по ходу регулярного чемпионата перешел в «Барыс». В сезоне-2022/23 хоккеист провел в регулярке 29 матчей за «Барыс» и набрал 11 (6+5) очков. В составе «Авангарда» — 17 игр и 2 (1+1) очка.

Кроме этого, Шевченко успел сыграть за сборную Казахстана на олимпийском отборочном турнире и на двух чемпионатах мира.

Источник: ХК Амур
Дмитрий Шевченко
КХЛ
ХК Амур
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