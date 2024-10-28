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Сегодня, 11:59

«Амур» объявил об уходе Андрея Мартемьянова с поста главного тренера команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов покинул свой пост, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Контракт с 61-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон. В ближайшей игре с московским «Динамо» исполнять обязанности главного тренера будет Виктор Костюченок.

Мартемьянов возглавлял «Амур» с мая 2023 года. 27 октября команда уступила «Северстали» (0:3) в FONBET чемпионате КХЛ и потерпела шестое поражение подряд. После 20 матчей хабаровчане с 12 очками занимают предпоследнее, 11-е место в Восточной конференции КХЛ.

Источник: ХК «Амур»
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
Андрей Мартемьянов

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