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Сегодня, 09:41

«Амур» объявил об уходе президента клуба Никитина

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Амура» Александр Никитин покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.

«От лица игроков, тренерского штаба, коллектива ХК «Амур» и болельщиков выражаем огромную благодарность Александру Александровичу Никитину за внимание и руководство на посту президента нашего клуба. Ваше управление в минувшем сезоне снова дало повод десяткам тысяч жителей Хабаровского края гордиться своей командой», — говорится в заявлении «Амура».

Никитин занимал пост президента клуба с марта 2023 года. В сезоне-2023/24 «Амур» занял восьмое место в Восточной конференции, а в плей-офф команда проиграла «Металлургу» (2-4) в первом раунде.

Хоккей
ХК Амур
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