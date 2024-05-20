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Сегодня, 17:00

«Амур» подписал контракт с экс-форвардом «Спартака» Талалуевым

Виктория Кравченко
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Пресс-служба хабаровского «Амура» объявила о подписании контракта с экс-форвардом «Спартака» Андреем Талалуевым. Красно-белые получили взамен защитника Егора Мартынова и денежную компенсацию.

В прошедшем сезоне в составе «Спартака» 26-летний хоккеист набрал 10 (3+7) очков, а остаток сезона провел «Химиках», где в 17 матчах набрал 16 (4+12) очков.

Всего в КХЛ Талалуев провел 238 матчей, в которых набрал 74 (37+37) очка.

В сезоне-2023/24 «Амур» вышел в плей-офф Кубка Гагарина, где в первом раунде уступил в серии «Металлургу» (2-4).

КХЛ
ХК Амур
ХК Спартак (Москва)
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