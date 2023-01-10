«Амур» продлил контракты с защитником Ли и голкипером Калниньшем

«Амур» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с латвийским голкипером Янисом Калниньшем и канадским защитником Кэмероном Ли.

Срок новых соглашений легионеров с хабаровским клубом рассчитан до до 30 апреля 2024 года.

В нынешнем сезоне 25-летний Ли провел за «Амур» 35 матчей и набрал 14 (5+9) очков. 31-летний Калниньш провел 19 игр, показал коэффициент надежности 2,57 и 92,3 процента отраженных бросков.

«Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков.