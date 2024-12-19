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Сегодня, 12:36

«Амур» расторг контракт с вратарем Бобковым

Алина Савинова
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Вратарь Игорь Бобков покинул «Амур», сообщает пресс-служба хабаровчан. Контракт с 33-летним хоккеистом расторгнут по инициативе клуба.

Голкипер выступал за «Амур» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне Бобков провел 20 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ, в которых одержал три победы при коэффициенте надежности 2,97, отражая 89,7% бросков по своим воротам.

Ранее в своей карьере Бобков играл за «Автомобилист», «Ак Барс», «Авангард» и «Адмирал». Также у него был опыт выступления в АХЛ — в составе фарм-клубов «Тампы» и «Анахайма».

Источник: https://t.me/hcamur1957/15075
Игорь Бобков
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
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