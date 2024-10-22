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Сегодня, 09:39

«Амур» расторг соглашение с тренером нападающих Федоровым

Алина Савинова
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«Амур» объявил об отставке тренера нападающих Евгения Федорова.

«Руководство ХК «Амур» приняло решение расторгнуть соглашение с тренером нападающих Евгением Федоровым. Мы благодарим Евгения Юрьевича за работу и желаем успехов!» — говорится в заявлении хабаровского клуба.

Федоров вошел в тренерский штаб «Амура» в июле этого года. Он помогал главному тренеру Андрею Мартемьянову в работе над атакующими схемами и игрой в большинстве.

Клуб из Хабаровска набрал 12 очков за 17 матчей в нынешнем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ и занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции.

Источник: https://t.me/hcamur1957/13540
Евгений Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Амур

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