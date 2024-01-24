Сегодня, 15:48
«Амур» и «Салават Юлаев» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Хабаровске 24 января и завершилась победой гостей — 3:2 Б.
Видео лучших моментов матча «Амур» — «Салават Юлаев» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Амур» (53 очка) занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (72) идет третьим на «Востоке».
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