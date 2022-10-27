«Амур» обыграл «Северсталь». «Тигры» дважды отыгрывались в матче

27 октября в Хабаровске «Амур» одержал победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.

В составе «тигров» голы забили Никита Гребенкин, Павел Махановский, вячеслав Грецкий, Ярослав Лихачев и Сергей Дубакин.

У череповецкого клуба шайбы на счету Игоря Гераськина и Адама Лишки.

«Амур» набрал 18 очков и по-прежнему занимает последнюю 11-ю строчку в Восточной конференции. Команда Вадима Епанчинцева одержала две победы в последних трех матчах.

«Северсталь» с 23 очками на 8-м месте Запада. Для череповецкого клуба это пятое поражение подряд.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Северсталь» (Череповец) — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы: Гераськин — 5 (Хлыстов), 12:14 — 0:1. Гребенкин — 1 (Балдаев, Дубакин), 19:06 — 1:1. Лишка — 5 (Морозов, Пресс), 22:52 — 1:2. Махановский — 3 (Лапин, Йордан), 23:23 — 2:2. Грецкий — 2 (Маклозян, Батыршин), 26:15 — 3:2. Лихачев — 8 (Корягин, Йордан), 41:08 — 4:2. Дубакин — 3 (бол., Ли, Вихарев), 51:54 — 5:2.

Вратари: Калниньш — Шугаев (Подъяпольский, 26:15, 52:57 — 54:57).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (10+11+8) — 41 (15+13+13).

Судьи: Белов, Оскирко.

27 октября. Хабаровск. Платинум-Арена.