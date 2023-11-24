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Сегодня, 11:00

«Амур» — «Северсталь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция игры КХЛ «Амур» — «Северсталь» в Кинопоиске начнется в 11.50 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Болельщики «Северстали».
Фото ХК «Северсталь»
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«Амур» на своем льду в городе Хабаровск сыграет с «Северсталью» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 24 ноября. Встреча пройдет на территории комплекса «Платинум-Арена». Начало — в 12.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Амур» — «Северсталь» можно будет на официальном сайте КХЛ, а также с помощью подписки на онлайн-сервис Кинопоиск и на канале KHL Prime. Прямой эфир начнется в 11.50 мск.

Следить за ключевыми событиями матча «Амур» — «Северсталь» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Амур» с 32 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 33 баллами располагается на восьмой строчке на Западе.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Северсталь
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