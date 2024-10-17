«Северсталь» победила «Амур» в Хабаровске

Сегодня, 16:20
«Северсталь» на выезде обыграла «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.
У гостей шайбы забросили Руслан Абросимов и Илья Иванцов. У хозяев отметился Игнат Коротких.
«Северсталь» набрала 20 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Амур» с 12 очками — на 11-й строчке таблицы «Востока».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Абросимов — 3 (Лишка, Грудинин), 27:27 — 0:1. Коротких — 2 (мен., Гиздатуллин), 50:11 — 1:1. Иванцов — 2, 59:28 — 1:2.
Вратари: Лозебников — Самойлов.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 40 (9+18+13) — 30 (15+6+9).
Судьи: Белов, Оскирко.
17 октября. Хабаровск. Платинум-Арена. 6500 зрителей.
|И
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|П
|О
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|Трактор
|16
|11
|5
|24
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|5
|Нефтехимик
|16
|7
|9
|18
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Сал. Юлаев
|13
|8
|5
|16
|8
|Лада
|17
|7
|10
|16
|9
|Адмирал
|15
|6
|9
|15
|10
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|11
|Амур
|16
|5
|11
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|И
|О
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|16
|17
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Шабанов Максим
Трактор
|16
|17
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Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|15
|16
|
|
Хмелевский Александр
Салават Юлаев
|13
|16
|
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Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
|И
|П
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|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|16
|13
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Деанджело Энтони
СКА
|8
|12
|
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Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|15
|11