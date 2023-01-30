Гол Шарова в овертайме принес «Сибири» победу над «Амуром»

«Сибирь» на выезде обыграла «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время в составе гостей отличился Тэйлор Бек. За хозяев гол забил Александр Шаров.

Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий «Сибири» Александр Шаров.

«Сибирь» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков. «Амур» располагается на 10-й строчке с 57 очками.

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«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Бек — 15 (Овчинников, Сушко), 1:00 — 0:1. Шаров — 6 (Грецкий), 27:20 — 1:1. Шаров — 27 (Пьянов, Мерфи), 61:15 — 1:2.

Вратари: Калниньш — Красоткин.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 28 (14+5+7+2) — 39 (12+15+11+1).

Судьи: Морозов, Фатеев.

30 января. Хабаровск. Платинум-Арена. 4951 зритель