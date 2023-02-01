«Сибирь» на выезде проиграла «Амуру»

«Сибирь» на выезде проиграла «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 0:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Дубакин, Ярослав Лихачев и Ян Дрозг.

«Сибирь» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков в 59 матчах. «Амур» располагается на 9-й строчке с 59 очками в 57 играх.

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«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Дубакин — 12 (Гребенкин, Гиздатуллин), 32:12 — 1:0. Лихачев — 15 ( Ли), 35:36 — 2:0. Дрозг — 6 (Коротких), 53:13 — 3:0.

Вратари: Калниньш — Красоткин.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 23 (8+9+6) — 27 (9+5+13).

Судьи: Морозов, Фатеев.

1 февраля. Хабаровск. Платинум-Арена.

