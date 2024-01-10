«Сибирь» обыграла «Амур» в матче КХЛ

«Сибирь» на выезде победила «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1. Игра прошла на «Платинум Арене».

У хабаровской команды единственный гол забил Кирилл Спиценко. За новосибирский клуб отличились Никита Шашков, Тэйлор Бек, оформивший дубль, и Энди Андреофф.

«Сибирь» набрала 53 очка в 50 матчах и занимает восьмое место на «Востоке», «Амур» — девятый (50).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Шашков — 5 (Михеев, Коротков), 16:22 — 0:1. Бек — 11 (Гоголев, Белоусов), 28:11 — 0:2. Спиценко — 1 (Грачев, Брынцев), 31:53 — 1:2. Андреофф — 17 (бол., Белоусов, Бутузов), 52:12 — 1:3. Бек — 12 (п.в., Михеев, Шашков), 58:29 — 1:4.

Вратари: Бобков (57:28 — 58:29) — Костин.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 34 (18+9+7) — 26 (10+9+7).

Судьи: Гашилов, Сергеев.

10 января. Хабаровск. Платинум-Арена.