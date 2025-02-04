Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:14

«Сибирь» победила «Амур» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Сибирь» на выезде обыграла «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:1.

По два очка у гостей набрали Егор Аланов (0+2), Брэндон Лайпсик (1+1) и Кирилл Рассказов (1+1). Еще по одной шайбе забросили Владислав Кара, Тэйлор Бек и Никита Коротков.

У хабаровчан отличился Девин Броссо.

«Сибирь» (54 очка) после 51 матча занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Амур» (31) идет 11-м после 52 игр.

Голы: Броссо — 11 (О. Ли, Коротких), 0:36 — 1:0. Кара — 11 (Рассказов, Белоусов), 22:30 — 1:1. Бек — 13 (Лайпсик, Аланов), 30:23 — 1:2. Рассказов — 6, 41:28 — 1:3. Лайпсик — 11 (Ахияров, Андреофф), 44:56 — 1:4. Коротков — 4 (Берлев, Аланов), 53:30 — 1:5.

Вратари: Джурасик — Костин.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 42 (13+15+14) — 34 (8+11+15).

Судьи: Раминг, Ромасько.

4 февраля. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
2
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Сибирь
Читайте также
В США закрывается агентство иностранной помощи USAID. Что нужно знать
Самые богатые клубы России «Спартак» и «Зенит» развязали войну кошельков
Кремль увидел в идее Трампа по металлам Украины коммерческое предложение
Четырехкратный победитель ралли «Дакар» Бомель введен в кому после серьезной аварии
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Глава Федерации бокса ДНР Саркисян умер после взрыва в московском ЖК
Популярное видео
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя