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«Амур» — «Сибирь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Амур» и «Сибирь» сыграют в чемпионате КХЛ 4 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Амур», Telegram
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«Амур» и «Сибирь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 4 января. Игра начнется в 12.00 по московскому времени и пройдет на «Платинум-Арене» в Хабаровске.

Транслировать встречу в прямом эфире будут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей регионов команд матч покажут на хабаровском канале «Губерния» и новосибирском канале «ОТС».

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Амур» — «Сибирь» в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате-2024/25 «Амур» провел 51 матч и набрал 31 очко, у «Сибири» — 50 матчей и 52 очка.

Эта игра станет для соперников третьей в текущем сезоне. Первая встреча прошла в Новосибирске 21 декабря и завершилась победой «Амура» (5:1). Вторая состоялась 30 декабря в Хабаровске — и победа осталась за «Сибирью» (4:3).

КХЛ
ХК Амур
ХК Сибирь
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